Стало известно, от каких факторов зависит интенсивность второй волны Covid-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, от чего зависит интенсивность второй волны эпидемии коронавируса.

По словам специалиста, это тесно связано с готовностью системы здравоохранения и умением общества распознать начало подъема заболеваемости.

«Мы должны быть готовы. Мы не можем забыть про вирус, и для лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы», - цитирует представителя ВОЗ РИА Новости, ссылаясь на портал коронавирус.рф.

Мелита Вуйнович подчеркнула, что до появления вакцины вирус сохранится в популяции. Она отметила, что коронавирусу проще проникнуть в «закрытые коллективы», в число которых входят интернаты, школы-интернаты и больницы, где он сможет нанести серьезный урон.

По данным на 2 июня, в России зарегистрирован 423 741 случай заражения, прирост за сутки составил 8863 заболевших.

В Пензенской области коронавирус диагностировали у 2502 человек. 1966 пациентов вылечилось, 20 умерло.