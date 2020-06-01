События в цифрах: «Успех каждого ребенка», «Сад памяти», пляжный сезон

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

Участниками проекта «Успех каждого ребенка» стали 11 муниципалитетов Пензенской области. В рамках него откроется 45 оснащенных «Точек роста» и 101 школа переоснастит компьютерное оборудование.

124 тысяч пензенских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

С 1 июля в Пензенской области запланировано открытие детских оздоровительных лагерей: смену сократят до 18 и 14 дней.

В Пензенской области в рамках Международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы, высажено 71 тысяча 263 дерева.

44 пензенских ученика стали победителями и 112 призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам.

В Пензенской области в 2020 году после смягчения режима повышенной готовности планируется открыть не менее 34 пляжей.