Герои Победы: Тремасов Дмитрий Егорович

Последний оставшийся в живых. Увы, в годы Великой Отечественной, такое случалось неоднократно. На нашего земляка Дмитрия Егоровича Тремасова в штабе полка уже была написана похоронка. И лишь спустя какое-то время выяснилось, что боец жив. Его подвиг был отмечен командованием.

Дмитрий Тремасов родился 30 июля 1925 года в селе Большое Кирдяшево Наровчатского района Пензенской области. В январе 1943 года он был призван на службу в Красную Армию. Командир отделения пулеметчиков сержант Дмитрий Тремасов отличился в ходе операции «Багратион» при освобождении Брестской области Республики Белоруссия. Под городом Пинском он одним из первых переправился через реку Стырь и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на ее берегу. Оставшись единственным в живых из всего своего подразделения, находясь в окружении, Тремасов семь часов отражал немецкие контратаки, уничтожив около роты немецких солдат и офицеров. Отважный пензяк продержался до подхода разведчиков своего полка. За совершенный подвиг ему было присвоено звание Герой Советского Союза.