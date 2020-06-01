Пензенский психолог рассказал о семейных конфликтах

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На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск утренней рубрики «ПСИХОЛОГиЯ» (16+).
Межличностные конфликты чаще всего происходят в семье. И это не удивительно, ведь именно в семье происходят наиболее тесные контакты между людьми. И при этом каждый из ее членов хочет жить согласно своим идеям и взглядам, и не всегда получается соотнести их с привычками и убеждениями других членов семьи. На этой почве и происходят семейные конфликты. А что, если они необходимы? Так это или нет, узнаете из нового выпуска рубрики «ПСИХОЛОГиЯ».