Специалисты ожидают значительного роста курса доллара

К концу года курс доллара может превысить отметку в 70 рублей, но если в России экономика будет восстанавливаться медленными темпами, то он вырастет до 90 или даже 100 рублей.

Так считает главный аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, пишут «Известия».

По мнению эксперта, вполне реален сценарий, что нефть будет дешеветь. В этой ситуации российский бюджет будет ждать сильный дефицит.

Укрепление рубля, которое произошло в последние дни, — это итог трехмесячной работы Центробанка, который снизил ключевую ставку и провел валютные интервенции, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он подчеркнул, что именно это помогло российской валюте удержаться от скатывания в диапазон 85–90 рублей за доллар и 100 — к евро.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков поделился мнением, что дальнейшее укрепление рубля возможно только в том случае, если нефть будет стоить 50–60 долларов, а мировая экономика быстро восстановится после пандемии. На данный момент баррель Brent торгуется примерно по 39 долларов.