Covid-19. Более 2500 пензенцев победили болезнь

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о выписке очередных пациентов, которые вылечились от коронавируса.
«Выписаны сегодня 82 человека», - сообщила она вечером 2 июня.
Таким образом, общее число выздоровевших - 2048.
За все время наблюдений зафиксировано 2502 случая заражения. Из них 22 человека скончались. О смерти двоих людей стало известно накануне вечером.