В России растет число сокращений работников

В первую очередь, рискуют попасть под сокращение работники сферы услуг – гостиничный бизнес, торговля - и все офисные сотрудники. Так считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, пишут «Известия».

Самое стабильное положение — у врачей, учителей и других сотрудниках государственных и муниципальных учреждений, а также работников, обеспечивающих функционирование предприятий непрерывного цикла, где не сокращаются масштабы производства. Об этом заявил член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.

В ближайшие полгода 36% фирм в стране планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru. При этом почти половина организаций уже провела сокращения примерно 20% персонала.