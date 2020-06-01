Пензячка рассказала о расстреле белых лебедей в Богословке

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» пользователь сообщила о неприятном инциденте.

«В воскресенье проехала вдоль Александровского пруда, который в Богословке. Доехала почти до нижней плотины. Ветер был очень сильный. Смотрю, у противоположного берега на волнах плавают два белоснежных лебедя, красота невозможная. И вдруг туда подъезжает черная машина. Выскакивает мужик из нее и стреляет по лебедям», - рассказала женщина.

Она отметила, что одна птица погибла сразу, другая, долго бив крыльями, затихла через некоторое время.

«Убитых лебедей прибило к берегу ветром, мужик их забрал и умчался. Что это? Ну не голод же у людей на джипах? Или полная деградация?» - удивилась пензячка.

Пользователи в комментариях ужаснулись поступку мужчины. Одна из них отметила, что белые лебеди занесены в Красную книгу области, их нельзя убивать. Автор поста добавила, что не разглядела номеров у машины, иначе бы сообщила о случившемся в правоохранительные органы.