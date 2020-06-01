В России проверят, как соблюдались права граждан во время пандемии Covid-19

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В стране проверят, соблюдались ли права и интересы граждан во время пандемии коронавируса. Для этого специалисты проанализируют принятые для борьбы с Covid-19 меры, сообщает телеканал «360».
Анализ проведут юристы, они займутся им вместе с представителями Минюста, Минздрава, Роспотребнадзора и правительством Москвы. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Проанализировать <…> практику применения нормативных правовых актов, принятых для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — отмечено в поручении.
Особое внимание Михаил Мишустин попросил обратить на те положения, которые «в наибольшей степени» затрагивают права и интересы россиян. Доклад правительство ждет до 8 июня.