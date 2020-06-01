Два детсада Лунино не соответствовали требованиям пожарной безопасности

В Лунинском районе Пензенской области прокуратура проверила дошкольные учреждения, а именно – соблюдение там правил техники безопасности.

Установлено, что в зданиях детских садов №2 и №3 в Лунино аварийные выходы и пути эвакуации не соответствовали требованиям противопожарной безопасности. А это создавало угрозу несовершеннолетним воспитанникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Заведующих детсадов привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения.

В настоящее время все приведено в соответствие с требованиями закона.