Пензенские волонтеры сообщили о смерти кошки от коронавируса

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о гибели своей пушистой подопечной. Оказалось, что в кошечке жил вирус.

Животное волонтеры назвали Мурашка. Она попала в центр «Питомец» с чесоткой и кальцевирозом. Кошка прошла все обработки, курсы лечения и даже начала обрастать новой шерсткой. Неожиданно она умерла. Пензенцы решили сделать вскрытие, чтобы понять, какая болезнь ее сгубила.

«Вскрытие показало, что Мурашка перенесла коронавирус. Видимо, это было до нашей встречи, а в условиях пониженного иммунитета он продолжал воздействие на организм», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники фонда подчеркнули, что кошачий коронавирус не передается человеку и не имеет отношения к нашумевшему Covid-19. Кроме того, Мурашка сидела отдельно от всех кошек с первого дня появления в центре, поэтому другим животным, по их словам, ничего не угрожает.



