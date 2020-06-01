Библиотеки запускают для пензенцев увлекательную онлайн-игру

Array ( [temp] => +14 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
$ 68 р
€ 76 р
Библиотеки Пензы запускают для подростков и взрослых мегаквест «Я знаю свой район!».
Проект (0+) стартует 12 июня на сайте городских библиотек. Сообщили в горадминистрации Пензы.
Пензенцам предложат прогуляться по районам города, а на пути им будут встречаться разные задания. Среди них – тесты, ребусы и др. Например, игроки смогут узнать, как выглядела та или иная улица 100 лет назад.
«Один из блоков игры будет посвящен знаменитым людям – деятелям искусства, культуры, спорта и науки. Не соскучатся и любители городских легенд – специально для них будет станция «Байки краеведа», - рассказали в мэрии.
Команда разработчиков уверяет, что интересно будет каждому гостю.