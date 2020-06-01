Пензенских автолюбителей предупредили о пробке на ул. Окружной

Array ( [temp] => +14 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
$ 68 р
€ 76 р
На одной из улиц Пензы образовался затор, об этом сообщили в соцсетях.
«Собирается пробка на ул. Окружной в сторону заправки», - написал автор поста в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
Пользователь сделал снимок примерно в половине десятого часа утра. На нем видно, что дорога в одном направлении полностью забита машинами. Что послужило причиной затора, неизвестно.
Официальных данных нет.