«Ростелеком» охватил оптикой более 1000 социально значимых объектов ПФО

«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта «Информационная инфраструктура». Оператор построил более 1600 км волоконно-оптических линий связи более чем до 1000 социально значимых объектов.

Благодаря этому, возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО.

«Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. «Ростелеком» как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект «Цифровая инфраструктура» – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ», - сказал заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – технический директор Андрей Кононенко.

«Ростелеком» построил в Пензенской области 299 км оптики до 52 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 257 учреждениях социальной сферы региона, оставшиеся 404 будут подключены в 2021 году.

«Роль интернета в жизни каждого современного человека становится всё более значимой. Инфраструктура связи, которую построил «Ростелеком» для социально значимых объектов, позволит устранить цифровые барьеры, повысит доступность электронных сервисов в регионе и в целом улучшит качество жизни населения», - отметил начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Специалисты ведут строительство сети передачи данных по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».