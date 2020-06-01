print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +14 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+14 оС

$ 68 р

€ 76 р

12:51
03.06.2020г.
Белозерцев оценил, как работает пензенский завод в условиях пандемии

Белозерцев оценил, как работает пензенский завод в условиях пандемии

Ср, 03.06.20 10:51
Просмотров: 321

3 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил предприятие ОАО «Маяк» и оценил, как на заводе организована медпомощь в условиях пандемии коронавируса.

Меры профилактики для борьбы с вирусом применяются уже на входе на территорию предприятия: сотрудникам бесконтактно измеряют температуру.

«Автобусы ежедневно, перед каждым выездом обрабатываются дезинфицирующим средством, сотрудники доставляются к территории предприятия и следуют к проходной. Когда начался карантин, нами было закуплено за счет личных средств дорогое оборудование – порядка 1 млн 200 тыс. заплатили за тепловизионные камеры на входе для проверки сотрудников на повышенную температуру тела. Прежде чем зайти на территорию, мы проверяем, соблюдается ли масочный режим. Есть автоматические дозаторы-спреи, сотрудники обрабатывают антисептиком руки и потом следуют на территорию предприятия. Программа автоматически измеряет температуру тела», - рассказал начальник службы безопасности предприятия Сергей Карев.

 

Губернатор Иван Белозерцев осмотрел здравпункт, цех, где находится бумагодельная машина, и оценил технологию производства тетрадей.

С начала введения ограничений в компании был введен масочный режим. Сергей Карев отметил, что на предприятии создан штаб по контролю за распространением коронавируса, в который вошло руководство холдинга. По его словам, за весь период инфекцию подхватил только один сотрудник, который уже выздоровел и проходит реабилитацию. Все работники предприятия сдали тест на Covid-19 и на антитела – результаты у всех отрицательные.

«Наша продукция остается востребованной, на экспорт тоже поставляем – порядка 30%: в Казахстан, Киргизию, Армению, Узбекистан, Туркменистан. Все наши традиционные каналы мы сохраняем и стараемся приумножать», - отметил директор ООО «Маяк Канц» Сергей Плотников.

«Приумножать надо – чем больше продукции мы будем поставлять на экспорт, тем лучше для нас. Есть понимание того, что к концу года ситуация выровняется. Допустим, строительную отрасль в Пензенской области мы вообще практически не закрывали, не работали всего лишь одну неделю. Все остальное время трудились с соблюдением режима безопасности для своих сотрудников», - нацелил Иван Белозерцев.

Отмечается, что общая площадь холдинга - около 7000 квадратных метров, включая офисные и складские помещения. Производство компании специализировано на бумажно-деловой продукции, весь ассортимент – тетради, альбомы для рисования - выпускаются с 30-х годов прошлого века. Всего в организации трудятся порядка 1600 человек.

Читайте также:
В Пензе друзья завладели золотом нового знакомого
12:22
Пензенцам рассказали о погоде на 4 июня
12:15
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс