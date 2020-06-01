Белозерцев оценил, как работает пензенский завод в условиях пандемии

Меры профилактики для борьбы с вирусом применяются уже на входе на территорию предприятия: сотрудникам бесконтактно измеряют температуру.

«Автобусы ежедневно, перед каждым выездом обрабатываются дезинфицирующим средством, сотрудники доставляются к территории предприятия и следуют к проходной. Когда начался карантин, нами было закуплено за счет личных средств дорогое оборудование – порядка 1 млн 200 тыс. заплатили за тепловизионные камеры на входе для проверки сотрудников на повышенную температуру тела. Прежде чем зайти на территорию, мы проверяем, соблюдается ли масочный режим. Есть автоматические дозаторы-спреи, сотрудники обрабатывают антисептиком руки и потом следуют на территорию предприятия. Программа автоматически измеряет температуру тела», - рассказал начальник службы безопасности предприятия Сергей Карев.

Губернатор Иван Белозерцев осмотрел здравпункт, цех, где находится бумагодельная машина, и оценил технологию производства тетрадей.

С начала введения ограничений в компании был введен масочный режим. Сергей Карев отметил, что на предприятии создан штаб по контролю за распространением коронавируса, в который вошло руководство холдинга. По его словам, за весь период инфекцию подхватил только один сотрудник, который уже выздоровел и проходит реабилитацию. Все работники предприятия сдали тест на Covid-19 и на антитела – результаты у всех отрицательные.

«Наша продукция остается востребованной, на экспорт тоже поставляем – порядка 30%: в Казахстан, Киргизию, Армению, Узбекистан, Туркменистан. Все наши традиционные каналы мы сохраняем и стараемся приумножать», - отметил директор ООО «Маяк Канц» Сергей Плотников.

«Приумножать надо – чем больше продукции мы будем поставлять на экспорт, тем лучше для нас. Есть понимание того, что к концу года ситуация выровняется. Допустим, строительную отрасль в Пензенской области мы вообще практически не закрывали, не работали всего лишь одну неделю. Все остальное время трудились с соблюдением режима безопасности для своих сотрудников», - нацелил Иван Белозерцев.

Отмечается, что общая площадь холдинга - около 7000 квадратных метров, включая офисные и складские помещения. Производство компании специализировано на бумажно-деловой продукции, весь ассортимент – тетради, альбомы для рисования - выпускаются с 30-х годов прошлого века. Всего в организации трудятся порядка 1600 человек.