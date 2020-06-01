Covid-19. Известны новые данные о числе заболевших в Пензенской области

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3 июня на официальном сайте стопкоронавирус.рф появилась официальные данные о числе зараженных в Пензенской области.
Так, с начала наблюдений в регионе зарегистрировано 2585 заражений коронавирусом, новых случаев за сутки – 83. При этом уже 2048 пациентов вылечилось, а 22 скончались.
Всего по стране выявлено 432 277 случаев заражения, прирост за сутки составил 8536 заболевших. 195 957 человек выздоровели, а 5 215 человек скончались.