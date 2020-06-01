Пензенский «Дизель» может лишиться одного из лучших игроков

В настоящее время форвард подписал контракт с пензенским клубом на один год. Однако между «Дизелем» и «Северсталем» заключен договор перехода, по которому хоккеист на просмотровом контракте сможет пройти предсезонку с череповецкой командой.

«По итогам сборов будет решено, перейдет ли форвард в «Северсталь» или же останется в «Дизеле», - пояснили в пресс-службе клуба.

Давид Думбадзе является воспитанником пензенского хоккея. За основной состав «Дизеля» нападающий выступает с сезона 2014/2015. Всего на его счету в ВХЛ - 287 матчей, в которых он набрал 137 очков (58 голов и 79 передач). В прошлом сезоне форвард выходил на лед во всех 60 матчах, забросил 20 шайб и отдал 17 передач (коэффициент полезности +7).

Ранее информагентство писало том, что команда «желто-синих» пополнилась тремя новыми нападающими. Также стало известно, кто займет пост главного тренера «Дизеля».