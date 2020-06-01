В Пензенской области директора оштрафовали за маленькую зарплату работника

В Пензенской области нижнеломовская районная прокуратура провела проверку в ООО «Нива». Обнаружилось нарушение трудового законодательства.

Установлено, что работнику за март 2020 года выплатили зарплату, сумма которой была меньше величины МРОТ (минимального размера оплаты труда).

«По результатам рассмотрения внесенного директору организации представления, работнику произвели перерасчет и доплатили деньги», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Отмечено, что заработная плата была доведена до величины МРОТ.

Кроме того, директора наказали за случившееся нарушение. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.