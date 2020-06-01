В Пензенской области директора оштрафовали за маленькую зарплату работника

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Установлено, что работнику за март 2020 года выплатили зарплату, сумма которой была меньше величины МРОТ (минимального размера оплаты труда).
«По результатам рассмотрения внесенного директору организации представления, работнику произвели перерасчет и доплатили деньги», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Отмечено, что заработная плата была доведена до величины МРОТ.
Кроме того, директора наказали за случившееся нарушение. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.