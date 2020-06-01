В Наровчате суд определил новых хозяев памятников Куприну и княжне Нарчатке

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В Пензенской области администрация Наровчатского сельсовета обратилась в суд с заявлением о признании права собственности на памятники.
Так, представители органа местного самоуправления отметили, что в прошлом году региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поставило на учет культурно-архитектурный ансамбль, посвященный Александру Куприну, и памятник княжне Нарчатке, как бесхозяйные объекты.
С тех пор своих прав на памятники никто заявлял, поэтому местная администрация обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на них. Как сообщает пресс-служба Наровчатского районного суда Пензенской области, исковые требования были удовлетворены.
Решение не вступило в законную силу.