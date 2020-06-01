В Пензе несколько многоэтажек остались без воды

3 июня в Пензе отключили холодную воду в ряде многоквартирных домов.

Так, водоснабжения нет на проспекте Строителей, 114, 8, 10, 6, улицах Ладожская, 81, 83, 85, 87, Онежская, 17,19 и Суворова, 180,178, 180а. Точные сроки возвращения воды в краны пензенцев не называются.

«Это связано с производством аварийно-восстановительных работ», - пояснили в пресс-службе Горводоканала.

В организации отметили, что по вышеназванным адресам организовали подвоз технической воды. Пензенцам приносят извинения из-за неудобств.

По вопросам аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на улицах города следует обращаться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы: 32-13-50.