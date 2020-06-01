В Пензе пешеход угодил под колеса отечественной легковушки

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В пензенском УГИБДД рассказали о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в областном центре.
Как сообщает пресс-служба управления, авария произошла 1 июня около 21:30 на ул. Луначарского. 26-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 36-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами.
По факту ДТП проводится проверка.
Инспекторы предупреждают водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Не стоит совершать резких и опасных маневров, ведь это может стоить чьей-то жизни.