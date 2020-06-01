Пензенцам рассказали о погоде на 4 июня

Как пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС, на территории области будет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Местами пройдет гроза.

Температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Спасатели напоминают пензенцам, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности, следует выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В опасной ситуации можно обратиться по телефонам: 01 и 101.