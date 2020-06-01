В Пензе друзья завладели золотом нового знакомого

В Пензе несовершеннолетнего парня и его подельника осудили за разбой и грабеж соответственно.

По данным дела, в ночь на 2 июня прошлого года пензенец пришел в бар, где познакомился с двумя молодыми людьми. Затем компания оказалась на улице Аустрина. Тогда приятели напали на нового знакомого, при этом несовершеннолетний еще и побил его. Потерпевший упал, товарищи продолжили избиение.

«Затем подросток взял в руку кирпич, намахнулся на потерпевшего, угрожая ему. После приятели похитили у мужчины золотые цепочку, подвеску, браслет, обручальное кольцо, всего на сумму более 130 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Негодяев задержали. Во время следствия они возместили пострадавшему ущерб.

В ходе судебного разбирательства злоумышленники полностью возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб. Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.