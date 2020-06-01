В Пензе временно закроют Ахунский переезд

В Пензе автолюбители временно не смогут проехать через Ахунский переезд.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, это связано с производственными работами. Так, с 20 часов 6 июня до 10 часов 7 июня переезд «Ахунский» по ул. Кордон Сурка будет закрыт.

Водители смогут воспользоваться объездом через железнодорожный переезд по ул. Чаадаева и Свободы.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пензенцам перед выездом заранее продумать маршрут движения с учетом ограничений, а также быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.