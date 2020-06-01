Стала известна география новых случаев Covid-19 в Пензенской области на 3 июня

По ее словам, подтвержденных случаев Covid-19 в регионе – 2585, новых выявленных – 83. Среди заболевших – дети двух, пяти и 16 лет.

Больше всего пациентов – из Пензы, там 35 зафиксированных случаев. На втором месте по заболевшим – Пензенский район, там за сутки подтвердили диагноз у 20 человек. В Бессоновском районе Covid-19 – у 8 жителей. В Городищенском, Колышлейском, Нижнеломовском, Земетчинском, Шемышейском районах – по двое заболевших. В Башмаковском, Никольском, Кузнецком, Бековском, Вадинском, Каменском, Спасском, Лопатинском и Мокшанском – по одному. Также заболевание выявили у одного жителя Ульяновской области.

«Находятся под наблюдением 5690 человек, сняты с наблюдения – 11883. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 33394 человека (34406 исследований), в лабораториях лечебной сети - 51998 человек (56005 исследований)», - добавила Дина Черемушкина.