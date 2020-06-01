В новом пензенском цирке смогут заниматься студенты из «кулька»

По словам зампреда, работа на объекте «действительно кипит».

«И если в феврале 2020 года порой работали порядка 80 человек, то сегодня мне дали информацию, что на объекте работает 170, и это еще не предел. Работа ведется активно на всех пяти блоках, то есть люди распределены таким образом, чтобы ни на одной части объекта ни одного дня не простаивала работа», - рассказал он в интервью ГТРК «Пенза».

Олег Ягов напомнил, что предыдущее здание цирка морально устарело, его снесли восемь лет назад.

«Стройка нового затянулась, но на сегодняшний день финансирование обеспечено в полном объеме, генподрядчик выполняет все свои обязательства», — подчеркнул он.

Кроме того, зампред рассказал, что есть задумка организовать цирковое отделение в колледже культуры и искусств. Планируется, что студенты должны будут заниматься, в том числе, в новом цирке. Здания находятся по соседству.