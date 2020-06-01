Пензенцам дали советы по уходу за кожей после ношения маски

Специалисты Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи объяснили жителям, как избежать проблем с кожей во время ношения масок.

В пресс-службе регионального минздрава подчеркнули, что менять маски нужно каждые два часа, повторно их использовать категорически запрещено.

По словам заведующей поликлиническим отделением медучреждения Ольги Николашиной, при длительном ношении маски может быть несколько негативных последствий. Среди них - аллергическая реакция, которая проявляется покраснением, отеком и зудом. Чаще всего она возникает на синтетические ткани, а не аптечные медицинские маски.

Еще одним неприятным последствием для кожи является контактный дерматит, появляющийся из-за постоянного механического воздействия со средством защиты. Среди симптомов - покраснение, шелушение, иногда граждан в таких случаях беспокоит зуд.

Часто под маской возникает парниковый эффект, что способствует размножению патогенной микрофлоры. Это может привести к появлению угрей и акне.

Чтобы не навредить своей коже, специалисты рекомендуют жителям умываться после снятия маски и наносить крем, лосьон или мазь. А вот от тонального крема или крема плотной консистенции лучше отказаться.

В случае выраженной аллергической реакции и зуда следует обратиться к врачу.