В Колышлее автомобиль немецкой марки сбил ребенка

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июня около 19:40 на ул. Садовой. 41-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил ребенка. В результате аварии пешехода госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводят проверку.

Пензенские инспекторы предупреждают водителей о том, что нужно быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы быть заметнее, пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.