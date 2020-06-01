В Колышлее автомобиль немецкой марки сбил ребенка

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В поселке Колышлей Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июня около 19:40 на ул. Садовой. 41-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил ребенка. В результате аварии пешехода госпитализировали с травмами.
По факту ДТП проводят проверку.
Пензенские инспекторы предупреждают водителей о том, что нужно быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы быть заметнее, пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.