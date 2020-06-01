Известно, какие убытки принес коронавирус сфере услуг Пензенской области

Пензастат обнародовал информацию об оказании платных услуг населению региона за четыре месяца 2020 года.

В большинстве регионов страны, пензенский – не исключение, в апреле экономика переживала не самые лучшие времена. Это связано с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса. Под удар попала сфера платных услуг.

За четыре месяца в области оказали услуг на 19,8 млрд рублей, это меньше, чем в прошлом году.

«Самыми уязвимыми из всех видов стали услуги, оказываемые туристическими агентствами и туроператорами. Объемза анализируемый период составил 171,1 млн рублей, или 58,7% к прошлому году», - сообщила начальник отдела статистики торговли и услуг Пензастата Наталья Мамонова.

Пострадала и сфера культуры, объем услуг здесь составил 66,1% к прошлогоднему уровню. Спортзалы и тренажерные залы в апреле также закрыли. Как следствие - более чем на 25% сократился объем платных услуг.

Также за январь-апрель было оказано услуг бытового характера на 1577,6 млн рублей, или на 16,6% меньше уровня прошлого года.