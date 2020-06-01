Пензенцам дали советы по уходу за кожей при ношении масок и перчаток

С 1 июня жители Пензенской области должны соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и при любом выходе на улицу. Однако защищая от вируса, лицевая маска сама может стать причиной болезни. Дело в том, что ее длительное ношение чревато кожными заболеваниями и обострением аллергических реакций. Самая частая проблема - дерматит. Такая же ситуация и с перчатками.

Покраснения, шелушение, сыпь, микротрещины на лице - все это может быть результатом ношения маски. Особенно, если она изготовлена из синтетической ткани. Такой проблеме, в первую очередь, подвержены люди с нежной кожей, а также с аллергией. Однако пострадать от маски могут и те, у кого нет каких-либо заболеваний.

«Маска обязана плотно прилегать к коже, поэтому происходит постоянное трение, отсюда дерматит. Также создается парниковый эффект и влага, которая создается под лицевой маской, образует благоприятную среду для патогенной микрофлоры, следствием чего становится обострение хронических заболеваний, либо акне», - рассказала врач-дерматовенеролог поликлинического отделения Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Наталья Названова.

Специалисты говорят, если аллергия проходит в течение 15-20 минут после снятия маски, то нет необходимости обращаться в больницу. Однако если кожа беспокоит несколько часов - пора получить консультацию эксперта. В любом случае при ношении масок следует соблюдать несколько простых правил.

Перед тем как надеть ее, нужно умыться и нанести легкий крем. Тональник и румяна лучше не использовать. После снятия маски тоже необходимо умыться, причем только водой, не применяя каких-либо специальных средств, например, скраб. Для кожи сейчас важен щадящий уход.

Правда, гораздо чаще к дерматологам обращаются не из-за масок, а перчаток. Аллергические реакции на коже рук, в основном, появляются от длительного ношения резиновых и латексных изделий.

«Если мы ненадолго надеваем перчатки, то это нормально - сняли, намазали руки кремом и кожа восстановилась. Если речь идет о длительном ношении, то сначала нужно вымыть руки, при нанесении на них антисептика, необходимо подождать, когда он высохнет, затем используем легкий крем и только после этого надеваем перчатки», - объяснила Наталья Названова.

Специалисты советуют в этом случае надевать под резиновые перчатки хлопчатобумажные. Это позволит отсрочить образование парникового эффекта.

Эксперты прогнозируют, что в Пензенской области число обращений к дерматологам вырастет, ведь с этой недели жители региона обязаны соблюдать масочный режим даже на улице. Главное правило сейчас, которое может спасти людей, склонных к аллергическим реакциям, - стараться не носить перчатки и маски дольше двух часов и ухаживать за кожей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.