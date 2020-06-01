Юные пензенцы могут принять участие сразу в двух творческих конкурсах

Школьникам предлагают нарисовать областной центр или дорогой сердцу уголок родного края в рамках творческого конкурса «Пенза, ты и есть моя Россия!» (0+). Раньше под таким названием проходила выставка работ выпускников и учащихся городских детских художественных школ. В период пандемии взяться за кисти и карандаши и попробовать свои силы в новом направлении предлагают более широкому кругу желающих.

Вернуться к обычному формату обучения мечтают не только в профильных учреждениях высшего и средне специального образования по творческим специальностям. С нетерпением ждут возврата к привычной учебе и ребята из детских художественных школ. Сейчас весь процесс обучения проходит в онлайн-режиме. В обычное время юные художники уже готовились бы к большому вернисажу, но и он в 2020 году поменяет не только свой формат, но и расширит свои границы.

«Детские художественные школы Пензы выставляли свои работы на мольбертах, то есть была открытая выставка для зрителей. Она проходила в течение трех дней и была посвящена нашему городу. Из-за пандемии нам пришлось изменить формат, поэтому мы решили охватить большее количество людей», - рассказала заместитель директора детской художественной школы №3 Пензы Лариса Сергеева.

Осваивать новый формат приходится буквально на ходу. При этом от желающих стать участниками уже нет отбоя. На конкурс свои работы прислали более 50 ребят.

Прикоснуться к воспоминаниям могут все желающие дети. Тем что помладше предлагают взглянуть на привычные места с другой стороны - например, выглянуть в окно и нарисовать свой двор, ту самую сирень у подъезда или качели. Для ребят постарше задача сложнее, но от этого только интереснее. Подростки могут изобразить в своих работах исторические события, знаменитых людей города, архитектурные ансамбли или вспомнить последнее яркое мероприятие. В общем, границ для фантазии участников конкурса нет, разве что не забыть за творческим процессом о дедлайне.

Параллельно юным пензенцам предлагают стать участниками конкурса, посвященного семейным ценностям (0+). Работы с изображением своих родителей или, к примеру, домашних любимцев, можно отправлять на электронный адрес детской художественной школы №2 - fatuh@yandex.ru. А работы на конкурс «Пенза, ты и есть моя Россия!» по адресу детской художественной школы №3 - dxsh3penza@mail.ru. Прием заявок завершится 11 июня. В День города (0+) жюри определит лучшие работы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.