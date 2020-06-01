Для эвакуации пензенских пациентов будут использовать воздушный транспорт

С 1 июля Пензенская область приступит к медицинской эвакуации пациентов в федеральные центры с помощью воздушного транспорта, оснащенного медоборудованием.

Данные мероприятия вошли в стратегию развития санитарной авиации области до 2024 года, проект которой был представлен региональным минздравом на совещании с Минздравом РФ.

В настоящее время в Пензенской области пациентов эвакуируют с помощью автомобилей скорой медицинской помощи. На дорогу до столичных больниц тратится около 10-12 часов.

Как отмечают в пресс-службе минздрава области, ранее в регионе такой способ не практиковали, а теперь с помощью воздушных судов время для перевода пациентов за пределы области сократится до пары часов. В рамках стратегии в этом году построят вертолетную площадку для медицинской эвакуации пациентов, которая будет располагаться на территории Земетчинской районной больницы.

На проект в региональном бюджете заложено 2,6 млн рублей.

Площадка для санитарной авиации будет создана в Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ, регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», реализуемого в соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».