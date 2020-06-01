Эксперты предрекли рост цен на заграничные путешествия

Оказалось, что тем, кто захочет летом отдохнуть на российских пляжах, не придется платить за путевки больше, чем в прошлом году. Однако туристам, которые захотят отправится за границу, придется потратиться гораздо сильнее. Причем после возвращения домой их может ждать обязательный карантин, сообщает телеканал «360» со ссылкой на News.ru.

Юрий Барзыкин отметил, что цены на путевки на российские курорты не станут повышать из-за низкого спроса.

«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10–15% ниже за счет перевозки. Может быть, в августе по каким-то востребованным средствам размещения и будет дороже, но некритично», - отметил он.

Эксперт пояснил, что курортный сезон в этом году состоится, но количество туристов сократится примерно на 30-40%. Низкий спрос на отдых связан с тем, что в текущей ситуации россияне предпочтут не путешествовать, а зарабатывать деньги.

Средняя стоимость путевок в отели Крыма и Сочи в июле–августе составит 20-30 тысяч рублей на двух человек. О каком количестве дней на курорте идет речь, он не уточнил.

Чтобы отдохнуть за рубежом, придется потратить намного больше. По мнению Юрия Барзыкина, одному человеку придется заплатить в среднем 88 тысяч рублей. При этом сэкономить можно, если выбрать трехзвездочную гостиницу и не включать в путевку питание. Самыми бюджетными странами для отдыха в этом году станут Тунис, Греция и Турция.

При этом пока рано говорить о путешествиях за рубеж. Те страны, которые уже открывают свои границы для туристов, готовы пускать гостей из государств с низким количеством зараженных коронавирусом. Россия пока находится на третьем месте по этому показателю и не входит в список стран с безопасной ситуацией по COVID-19. Юрий Барзыкин отметил, что ситуация начнет проясняться не раньше середины июня- начала августа.

Но даже если границы и откроют, россиянам следует помнить о высоком риске заражения коронавирусом в других странах. Кроме того, после возвращения домой их может ждать обязательный карантин.