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03.06.2020г.
Эксперты предрекли рост цен на заграничные путешествия

Эксперты предрекли рост цен на заграничные путешествия

Ср, 03.06.20 14:30
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о росте цен на заграничные туры и об изменениях стоимости российских курортов.

Оказалось, что тем, кто захочет летом отдохнуть на российских пляжах, не придется платить за путевки больше, чем в прошлом году. Однако туристам, которые захотят отправится за границу, придется потратиться гораздо сильнее. Причем после возвращения домой их может ждать обязательный карантин, сообщает телеканал «360» со ссылкой на News.ru.

Юрий Барзыкин отметил, что цены на путевки на российские курорты не станут повышать из-за низкого спроса.

«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10–15% ниже за счет перевозки. Может быть, в августе по каким-то востребованным средствам размещения и будет дороже, но некритично», - отметил он.

Эксперт пояснил, что курортный сезон в этом году состоится, но количество туристов сократится примерно на 30-40%. Низкий спрос на отдых связан с тем, что в текущей ситуации россияне предпочтут не путешествовать, а зарабатывать деньги.

Средняя стоимость путевок в отели Крыма и Сочи в июле–августе составит 20-30 тысяч рублей на двух человек. О каком количестве дней на курорте идет речь, он не уточнил.

Чтобы отдохнуть за рубежом, придется потратить намного больше. По мнению Юрия Барзыкина, одному человеку придется заплатить в среднем 88 тысяч рублей. При этом сэкономить можно, если выбрать трехзвездочную гостиницу и не включать в путевку питание. Самыми бюджетными странами для отдыха в этом году станут Тунис, Греция и Турция.

При этом пока рано говорить о путешествиях за рубеж. Те страны, которые уже открывают свои границы для туристов, готовы пускать гостей из государств с низким количеством зараженных коронавирусом. Россия пока находится на третьем месте по этому показателю и не входит в список стран с безопасной ситуацией по COVID-19. Юрий Барзыкин отметил, что ситуация начнет проясняться не раньше середины июня- начала августа.

Но даже если границы и откроют, россиянам следует помнить о высоком риске заражения коронавирусом в других странах. Кроме того, после возвращения домой их может ждать обязательный карантин.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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