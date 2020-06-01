Каким пензенским предприятиям разрешено работать. Инфографика

В Пензенской области 1 июня стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Журналисты информагентства выяснили, какие предприятия в регионе работают в настоящее время, и отразили это в инфографике.

Отметим, что часть предприятий, в числе которых, к примеру, строительные компании и средства массовой информации, и вовсе не прекращали свою работу. Другие – например, парикмахерские и станции техобслуживания (СТО), открылись до начала выхода региона на первый этап снятия ограничений. Третьи (некоторые спортобъекты, дилерские центры и т.д.) заработали с 1 июня. Мы отразили в инфографике перечень всех предприятий, которые работают по состоянию на 3 июня.