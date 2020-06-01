Пензенцев предупреждают об опасности тополиного пуха

В мэрии Пензы предупредили об опасности тополиного пуха, который обычно скапливается на дорогах, возле стоянок, жилых домов и других строений.

Пензенцам напоминают, что пух легко воспламеняется. Поэтому из-за брошенной непотушенной сигареты или детских игр с огнем может моментально случиться пожар. Пламя может охватить не только тополиный пух, но и все вокруг него. Последствия – непредсказуемы.

В пресс-службе мэрии дали несколько советов, как обезопасить себя от тополиного пуха и связанных с ним неприятностей:

- ни в коем случае не следует разводить костры в местах скопления пуха;

- необходимо своевременно очищать противопожарные разрывы между постройками от тополиного пуха. Это легко сделать, предварительно смочив его водой, затем смести его в кучу и убрать в мусорный контейнер;

- необходимо предупредить детей о том, что поджигание пуха может привести к серьезным последствиям.

При возникновении пожара, нужно звонить 01 – со стационарного или 112 – с мобильного телефона.

