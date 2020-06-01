Воронков об открытии лагерей: Окончательное решение принимает регион

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал об итогах совещания с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам министра, участники дистанционной встречи обсудили вопросы организации летнего отдыха детей. Так, летнюю кампанию порекомендовали начать с 1 июля с соблюдением всех норм профилактики, которые изданы Роспотребнадзором.

«Окончательное решение о старте летнего отдыха принимает регион в зависимости от эпидситуации», - сообщил министр в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 14 июня. Регион вышел на первый этап снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Открытие детских лагерей возможно только на третьем этапе, подчеркнул министр образования.