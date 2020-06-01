Пензенец пополнил баланс телефона и лишился суммы в 100 раз больше

37-летний мужчина обратился в полицию Пензенского района с заявлением о краже.

По сведениям полицейских, мужчине нужно было пополнить баланс телефона. Для этого он занялся поиском соответствующего сервиса в интернете, однако долго не стал просматривать страницы и кликнул на первую ссылку.

«В открывшемся окне он ввел реквизиты своей банковской карты и сумму – 200 рублей. После чего получил сообщение о том, что со счета его карты списали 20200 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Однако денег на балансе телефона не оказалось. По факту кражи сейчас проводится проверка.

Полицейские отмечают, что следует быть внимательнее. Данный сайт, куда зашел пензенец, никак не относится к мобильному оператору. А если проверить его внимательнее, то видно, что он зарегистрирован всего несколько дней назад.

Пензенцам следует помнить, что есть также сайты-двойники, которые создают мошенники. Оплачивать услугу нужно только на проверенных сервисах.