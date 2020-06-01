В последний месяц весны в Пензе родилось 13 двойняшек

В Пензенском перинатальном центре областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко сообщили о новорожденных в мае.

В Instagram-аккаунте медучреждения рассказали, что в последний весенний месяц на свет появились 260 малышей, среди них 142 мальчика и 118 девочек. Из общего числа родившихся - 13 двойняшек.

Представители центра поделились, какими по счету младенцы оказались в своих семьях. Так, первенцы родились у 113 семей, второй ребенок появился у 92 семей, третий – у 29, четвертый – у 18, пятый – у пятерых и шестой – у двух. Девятый по счету малыш осчастливил одну семью.

«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей приходить к нам еще не раз», - отмечается в посте.