В нескольких районах Пензы и в Засечном отключат холодную воду

Жителей нескольких районов Пензы, а также Города Спутника предупреждают об отключении воды 4 июня.

В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что холодного водоснабжения не будет с 9 до 20 часов в следующих микрорайонах: Междуречье, ГПЗ-24, Сосновка, «Маяк», Нахаловка, Маньчжурия, Барковка, Шуист (частично), Согласие и «Биосинтез». Также ресурс отключат на ул. Терновского, 170-192 и в Городе Спутнике.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ. К объектам социального назначения и многоквартирным жилым домам (по заявкам УК и ТСЖ) будет организован подвоз воды», - добавили в компании.

По всем вопросам, связанным с аварийным отключением водоснабжения, следует звонить в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу: 32-13-50.