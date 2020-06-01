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03.06.2020г.
В Пензе для продажи украденных иномарок использовали запчасти «автомобилей-доноров»

В Пензе для продажи украденных иномарок использовали запчасти «автомобилей-доноров»

Ср, 03.06.20 16:07
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Пензенские полицейские задержали двух 35-летних жителей областного центра по подозрению в серии краж иномарок.

Установлено, что с августа 2018 - апрель 2020 года мужчины украли шесть иномарок. Автомобили, припаркованные возле многоквартирных домов или в гаражах, они находили в разных районах города. Ночью дельцы возвращались и вскрывали машины. По схеме, один злоумышленник уезжал с места преступления на украденном транспорте в арендованный гараж, а второй ехал впереди для подстраховки от полицейских.

Затем хитрецы находили дешевые аналогичные автомобили после аварий или пожаров, у которых сохранился идентификационный номер.

«Таблички с этими номерами выпиливали из «автомобиля-донора» и устанавливали на похищенную машину. Чтобы впоследствии ее нельзя было опознать, злоумышленники заменяли оригинальные запчасти снятыми с других украденных автомобилей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

После этого иномарки продавали покупателям из других регионов. Товар новые автовладельцы получали в Рязанской области.

Правоохранители разыскали местонахождение трех похищенных иномарок и вернули их законным хозяевам. Во время обыска гаража, где орудовали злоумышленники, также были найдены доказательства их причастности к делу - имущество, находившееся в похищенных автомобилях, и таблички с идентификационными номерами.

Общая сумма материального ущерба превысила три миллиона рублей. Дельцов, которые уже имели проблемы с законом, заключили под стражу и возбудили против них уголовные дела. Им может грозить до шести лет тюрьмы.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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