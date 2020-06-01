В Пензе для продажи украденных иномарок использовали запчасти «автомобилей-доноров»

Установлено, что с августа 2018 - апрель 2020 года мужчины украли шесть иномарок. Автомобили, припаркованные возле многоквартирных домов или в гаражах, они находили в разных районах города. Ночью дельцы возвращались и вскрывали машины. По схеме, один злоумышленник уезжал с места преступления на украденном транспорте в арендованный гараж, а второй ехал впереди для подстраховки от полицейских.

Затем хитрецы находили дешевые аналогичные автомобили после аварий или пожаров, у которых сохранился идентификационный номер.

«Таблички с этими номерами выпиливали из «автомобиля-донора» и устанавливали на похищенную машину. Чтобы впоследствии ее нельзя было опознать, злоумышленники заменяли оригинальные запчасти снятыми с других украденных автомобилей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

После этого иномарки продавали покупателям из других регионов. Товар новые автовладельцы получали в Рязанской области.

Правоохранители разыскали местонахождение трех похищенных иномарок и вернули их законным хозяевам. Во время обыска гаража, где орудовали злоумышленники, также были найдены доказательства их причастности к делу - имущество, находившееся в похищенных автомобилях, и таблички с идентификационными номерами.

Общая сумма материального ущерба превысила три миллиона рублей. Дельцов, которые уже имели проблемы с законом, заключили под стражу и возбудили против них уголовные дела. Им может грозить до шести лет тюрьмы.