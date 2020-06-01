Для пензенцев запустили цикл видеоэкскурсий о русском импрессионизме

Array ( [temp] => +14 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
$ 68 р
€ 76 р
Пензенская картинная галерея выпустила первый ролик из цикла видеоэкскурсий, посвященных русскому импрессионизму.
Экскурсию ведет заместитель директора галереи Дмитрий Бушмин. Он рассказывает, как появился импрессионизм, и чем руководствовались французские художники, совершившие революцию в изобразительном искусстве.
Как отмечает пресс-служба регионального минкульта, русские импрессионисты старались не только поймать момент и сиюминутное видение, но и уловить душу изображаемого человека или пейзажа.
Возрастные ограничения - 6+.