Пензенские полицейские раскрыли серию автомобильных краж

Сотрудники пензенской полиции задержали двух серийных угонщиков. Известно об их причастности к шести эпизодам преступной деятельности. Злоумышленники меняли идентификационные номера автомобилей и продавали машины в другие регионы.

Двое жителей Пензы решили заработать себе на жизнь как герои фильма. Безнаказанно заниматься перепродажей угнанных машин им удавалось на протяжении двух лет: с августа 2018 по апрель 2020 года злоумышленники похитили шесть иномарок.

«Я поставила свою машину на стоянку на улице Ульяновской и пошла домой. Утром вышла, хотела ехать на работу, но автомобиль пропал», - рассказала потерпевшая.

Злоумышленники искали добычу в разных частях города. Выбирали лишь определенные модели. Саму кражу проворачивали под покровом ночи. С помощью специального оборудования злоумышленники вскрывали замки и запускали двигатель. Один из них был за рулем угнанного автомобиля, а второй ехал на своей машине впереди, чтобы предупредить подельника о возможном появлении полиции. После того, как машину пригоняли в гараж, с нее спиливали все идентификационные номера. Затем в интернете покупали автомобиль аналогичной модели, который побывал в серьезном ДТП. Обязательным условием была целостность элементов с ВИН-номером.

Злоумышленники продавали угнанный транспорт в другие регионы. Сделки совершали в Рязанской области.

«При обысках оперативники обнаружили в гараже, принадлежащем одному из обвиняемых, вещественные доказательства противоправной деятельности – имущество, находящееся в похищенных транспортных средствах, а также таблички с идентификационными номерами, снятыми с автомобилей. Общая сумма материального ущерба, причиненного злоумышленниками, превысила три миллиона рублей», - прокомментировал старший следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Алексей Алексеев.

Из шести похищенных автомобилей удалось отыскать три. Их вернут законным владельцам. Угонщикам теперь может грозить лишение свободы на срок до шести лет, сообщает телеканал «Экспресс».