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04.06.2020г.
Пензенские полицейские раскрыли серию автомобильных краж

Пензенские полицейские раскрыли серию автомобильных краж

Чт, 04.06.20 02:28
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Сотрудники пензенской полиции задержали двух серийных угонщиков. Известно об их причастности к шести эпизодам преступной деятельности. Злоумышленники меняли идентификационные номера автомобилей и продавали машины в другие регионы.

Двое жителей Пензы решили заработать себе на жизнь как герои фильма. Безнаказанно заниматься перепродажей угнанных машин им удавалось на протяжении двух лет: с августа 2018 по апрель 2020 года злоумышленники похитили шесть иномарок.

«Я поставила свою машину на стоянку на улице Ульяновской и пошла домой. Утром вышла, хотела ехать на работу, но автомобиль пропал», - рассказала потерпевшая.

Злоумышленники искали добычу в разных частях города. Выбирали лишь определенные модели. Саму кражу проворачивали под покровом ночи. С помощью специального оборудования злоумышленники вскрывали замки и запускали двигатель. Один из них был за рулем угнанного автомобиля, а второй ехал на своей машине впереди, чтобы предупредить подельника о возможном появлении полиции. После того, как машину пригоняли в гараж, с нее спиливали все идентификационные номера. Затем в интернете покупали автомобиль аналогичной модели, который побывал в серьезном ДТП. Обязательным условием была целостность элементов с ВИН-номером.

Злоумышленники продавали угнанный транспорт в другие регионы. Сделки совершали в Рязанской области.

«При обысках оперативники обнаружили в гараже, принадлежащем одному из обвиняемых, вещественные доказательства противоправной деятельности – имущество, находящееся в похищенных транспортных средствах, а также таблички с идентификационными номерами, снятыми с автомобилей. Общая сумма материального ущерба, причиненного злоумышленниками, превысила три миллиона рублей», - прокомментировал старший следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Алексей Алексеев.

Из шести похищенных автомобилей удалось отыскать три. Их вернут законным владельцам. Угонщикам теперь может грозить лишение свободы на срок до шести лет, сообщает телеканал «Экспресс».

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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