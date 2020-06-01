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04.06.2020г.
Губернатор оценил работу пензенского завода в условиях пандемии

Губернатор оценил работу пензенского завода в условиях пандемии

Чт, 04.06.20 03:34
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На одном из ведущих предприятий Пензенской области рабочий процесс сделали максимально безопасным, чтобы избежать распространения коронавируса среди сотрудников. О введенных на период пандемии мерах руководство компании рассказало губернатору Ивану Белозерцеву.

Не допустить вспышки новой инфекции. Эта одна из основных задач, которая стоит перед руководством ведущего предприятия региона, и с ней там справляются на «отлично». Чтобы обезопасить сотрудников, их привозят к месту работы на служебном транспорте, у каждого проверяют температуру и следят за соблюдением масочного режима. О том, как удалось создать особую, безопасную атмосферу на территории большой компании, главе региона рассказал дежурный фельдшер. На базе предприятия функционирует здравпункт.

«Во время вспышки коронавирусной инфекции ведется также большая работа по предотвращению возникновения очагов на предприятии. Благодаря руководству куплено очень много оборудования, которое препятствует распространению инфекции, например - рециркуляторы, средства защиты, дезсредства», - сказала дежурный фельдшер предприятия Ольга Симонова.

Обработка всех производственных помещений происходит два раза в неделю. Все рабочие места и станки дезинфицируют ежедневно. Сами сотрудники уже привыкли к новому укладу: соблюдение дистанции и ношение перчаток вошли в обиход. Немного сложнее привыкнуть к ним было поставщикам сырья.

«Мы обеспечиваем полный контроль за въездом всего грузового автотранспорта с севера, также к нам шли партии с запада – Франции и Германии, их мы тоже обрабатывали», - рассказал начальник службы безопасности Сергей Карев.

Несмотря на то, что в период пандемии многие предприятия простаивали, там работа останавливались лишь на короткий срок. Это связано с введенными ограничениями в других регионах, откуда в обычное время доставляли сырье. Сейчас темпы роста объемов производства планируют наращивать.

«Москва и Московская область развиваются. Там возводится много объектов и жилищное строительство – самое активно в стране, но нужно смотреть и на другие регионы. Туда внедряться для сбыта своей продукции, а нам еще активнее по увеличению объема поставок на экспорт», - сказал Иван Белозерцев.

В работу включились почти все цеха, около 1500 человек. И за здоровьем каждого продолжат пристально следить. Для сотрудников работодатель за свой счет уже организовал сдачу анализов на коронавирус и антитела, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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