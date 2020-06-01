Губернатор оценил работу пензенского завода в условиях пандемии

На одном из ведущих предприятий Пензенской области рабочий процесс сделали максимально безопасным, чтобы избежать распространения коронавируса среди сотрудников. О введенных на период пандемии мерах руководство компании рассказало губернатору Ивану Белозерцеву.

Не допустить вспышки новой инфекции. Эта одна из основных задач, которая стоит перед руководством ведущего предприятия региона, и с ней там справляются на «отлично». Чтобы обезопасить сотрудников, их привозят к месту работы на служебном транспорте, у каждого проверяют температуру и следят за соблюдением масочного режима. О том, как удалось создать особую, безопасную атмосферу на территории большой компании, главе региона рассказал дежурный фельдшер. На базе предприятия функционирует здравпункт.

«Во время вспышки коронавирусной инфекции ведется также большая работа по предотвращению возникновения очагов на предприятии. Благодаря руководству куплено очень много оборудования, которое препятствует распространению инфекции, например - рециркуляторы, средства защиты, дезсредства», - сказала дежурный фельдшер предприятия Ольга Симонова.

Обработка всех производственных помещений происходит два раза в неделю. Все рабочие места и станки дезинфицируют ежедневно. Сами сотрудники уже привыкли к новому укладу: соблюдение дистанции и ношение перчаток вошли в обиход. Немного сложнее привыкнуть к ним было поставщикам сырья.

«Мы обеспечиваем полный контроль за въездом всего грузового автотранспорта с севера, также к нам шли партии с запада – Франции и Германии, их мы тоже обрабатывали», - рассказал начальник службы безопасности Сергей Карев.

Несмотря на то, что в период пандемии многие предприятия простаивали, там работа останавливались лишь на короткий срок. Это связано с введенными ограничениями в других регионах, откуда в обычное время доставляли сырье. Сейчас темпы роста объемов производства планируют наращивать.

«Москва и Московская область развиваются. Там возводится много объектов и жилищное строительство – самое активно в стране, но нужно смотреть и на другие регионы. Туда внедряться для сбыта своей продукции, а нам еще активнее по увеличению объема поставок на экспорт», - сказал Иван Белозерцев.

В работу включились почти все цеха, около 1500 человек. И за здоровьем каждого продолжат пристально следить. Для сотрудников работодатель за свой счет уже организовал сдачу анализов на коронавирус и антитела, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.