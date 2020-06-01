В пензенских стоматологиях возобновили плановый прием пациентов

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В Пензенской стоматологической поликлинике возобновляют оказание плановой помощи пациентам.
По данным пресс-службы регионального минздрава, попасть на прием к врачу жители могут по предварительной записи с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.
Свои двери для пациентов открыли следующие отделения поликлиники:
- отделение на ул. Володарского, 69, телефон регистратуры: 46-97-00;
- отделение №1, ул. Калинина, 1А, телефон 46-97-28;
- отделение №2, ул. Леонова, 19, телефон регистратуры: 46-97-15;
- отделение №3, ул. Фабричная, 14, телефон регистратуры: 46-97-19;
- отделение №3, ул. Светлая, 1, телефон регистратуры: 46-97-34;
- отделение №4, ул. Лазо, 2, телефон регистратуры: 46-97-16;
- отделение №5, проспект Строителей, 60А, телефон регистратуры: 46-97-30;
- отделение №6, ул. Вадинская, 6, телефон регистратуры: 46-97-27;
- отделение №7, ул. Рахманинова, 14А, телефон регистратуры: 46-97-38;
- отделение №7, ул. Ульяновская, 25, телефон регистратуры: 46-97-20;
- отделение №8, ул. Кижеватова, 6, телефон регистратуры: 46-97-24 (взрослые), 46-97-25 (дети);
- отделение №9, ул. Ставского, 10, телефон регистратуры: 46-97-44;
- отделение №10, ул. Луначарского, 40, телефон регистратуры: 46-97-40;
- отделение №11 - село Кондоль, ул. Мира, 1, телефон регистратуры: (8-41-47) 5-50-23;
- отделение №12, г. Каменка, ул. Белинская, 5, телефон регистратуры: (8-41-56) 5-51-93.
Неотложную стоматологическую помощь можно получить на ул. Пионерская, 4, телефон для связи: 8(8412) 46-97-35 (с 8:00 до 22:00 ежедневно).