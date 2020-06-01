В Пензенской области автобусы для дачников стали ходить чаще

В Пензенской области с 1 июня по 1 сентября дачные автобусы будут работать по расписанию четыре дня в неделю.

Теперь дачники смогут попасть на свои участки в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Как пишет пресс-служба мэрии, в настоящее время 32 автобуса перевозят пензенцев по 21 сезонному маршруту. С начала дачного сезона транспортом воспользовались 44 977 пассажиров.

Расписание маршрутов можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, для профилактики коронавируса жители обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в том числе и в общественном транспорте.