Малосердобинские прокуроры добились блокировки сайта с прайсами проституток

Правоохранители из Малосердобинского района Пензенской области во время проверки обнаружили в интернете сайт с интим-услугами.

На странице были опубликованы контакты женщин легкого поведения. На портале была указана цена их «услуг». Вход на сайт был свободным, пользователям не требовалась даже регистрация. Посмотреть и скопировать информацию с ресурса мог даже несовершеннолетний.

«Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуроры направили иск в суд. Они потребовали блокировки портала. Иск удовлетворили. Сайт должны добавить в реестр запрещенных страниц.