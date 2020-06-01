Малосердобинские прокуроры добились блокировки сайта с прайсами проституток

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Правоохранители из Малосердобинского района Пензенской области во время проверки обнаружили в интернете сайт с интим-услугами.
На странице были опубликованы контакты женщин легкого поведения. На портале была указана цена их «услуг». Вход на сайт был свободным, пользователям не требовалась даже регистрация. Посмотреть и скопировать информацию с ресурса мог даже несовершеннолетний.
«Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуроры направили иск в суд. Они потребовали блокировки портала. Иск удовлетворили. Сайт должны добавить в реестр запрещенных страниц.