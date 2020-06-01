В Пензе на ул. Максима Горького перекроют движение

В мэрии Пензы сообщили о том, что с 4 по 8 июня в центре города будет перекрыто движение на одной из улиц.

В пресс-службе пояснили, что это позволит провести работы по устройству наружного водопровода в рамках реконструкции фонтана и прилегающей к нему территории. Движение ограничат с 8 утра 4 июня до 21 часа 8 числа на участке между улицами Кирова и Володарского по одной полосе (по направлению от улицы Кирова).

Ранее мэр Андрей Лузгин рассказал о ходе работ по реконструкции фонтана в центре города.