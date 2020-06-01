Алексей Качан рассказал о ситуации с безработицей в регионе

Пару месяцев назад толпа людей буквально осадила пензенский центр занятости, в котором прием посетителей был запрещен из-за коронавируса. Режим самоизоляции нарушали те, кто остался без работы. Жители Пензы хотели встать на учет и получить пособие. В условиях распространения инфекции сделать это уже тогда было возможно дистанционно. Однако не все захотели подавать заявку через интернет, переживая, что она не дойдет до адресата или что они допустят ошибку без помощи специалиста. Спустя время ситуация в корне изменилась. Об этом сообщил Алексей Качан. С его слов, люди поняли, что в электронном виде услуги получить гораздо удобнее и проще.

«Сначала у людей возник ряд вопрос, потому что, возможно, казалось, что это очень сложно, но, в конце концов, более простого варианта подачи документов не нашлось бы. Если раньше количество людей было максимальным, которое обращалось в центр занятости, сейчас все меньше и меньше граждан приходят в учреждение лично, они переходят на дистанционный режим», - рассказал Алексей Качан.

Переход на процесс подачи заявлений на оформление пособия по безработице в удаленном формате должен был проходить в России постепенно – в течение пяти лет, однако коронавирус изменил все планы. Благодаря экспертам, этот срок сократили буквально до месяца. Не удивительно, что поначалу с наплывом большого количества пользователей порталы госуслуг и «Работа в России» давали сбой.

Между тем, в Пензенской области более 15 тысяч безработных подали заявления дистанционно. Всего на учете в центре занятости сейчас стоят свыше 19 тысяч человек. Среди них - около пяти тысяч, кто потерял работу в связи с пандемией. Они получают максимальное пособие - 12 тысяч 130 рублей.

«Минимальное получают граждане, которые длительное время либо не работали, либо находились в поисках, либо трудились неофициально. Это около десяти тысяч обратившихся», - сказал министр труда Пензенской области.

С начала пандемии процент безработицы в регионе, конечно, вырос, как и по всей России. Региональная власть всеми силами пытается его снизить, в частности, за счет пополнения банка вакансий. Благодаря совместной работе минтруда, минэкономики, минпрома и минсельхоза региона уже появилось около 11 тысяч свободных рабочих мест. Таким образом, на одно сейчас приходится два безработных. Средняя зарплата по предлагаемым вакансиям - 24 тысячи рублей. Это в два раза выше максимального пособия по безработице, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.