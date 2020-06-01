print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +17 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
+17 оС

$ 68 р

€ 76 р

3:01
04.06.2020г.
Алексей Качан рассказал о ситуации с безработицей в регионе

Алексей Качан рассказал о ситуации с безработицей в регионе

Чт, 04.06.20 01:27
Просмотров: 225
На одно свободное рабочее место - два безработных. Такая ситуация сейчас складывается в Пензенской области. Об этом сообщил министр труда, соцзащиты населения и демографии региона Алексей Качан в ходе брифинга информагентства «Пенза-Пресс».

Пару месяцев назад толпа людей буквально осадила пензенский центр занятости, в котором прием посетителей был запрещен из-за коронавируса. Режим самоизоляции нарушали те, кто остался без работы. Жители Пензы хотели встать на учет и получить пособие. В условиях распространения инфекции сделать это уже тогда было возможно дистанционно. Однако не все захотели подавать заявку через интернет, переживая, что она не дойдет до адресата или что они допустят ошибку без помощи специалиста. Спустя время ситуация в корне изменилась. Об этом сообщил Алексей Качан. С его слов, люди поняли, что в электронном виде услуги получить гораздо удобнее и проще.

«Сначала у людей возник ряд вопрос, потому что, возможно, казалось, что это очень сложно, но, в конце концов, более простого варианта подачи документов не нашлось бы. Если раньше количество людей было максимальным, которое обращалось в центр занятости, сейчас все меньше и меньше граждан приходят в учреждение лично, они переходят на дистанционный режим», - рассказал Алексей Качан.

Переход на процесс подачи заявлений на оформление пособия по безработице в удаленном формате должен был проходить в России постепенно – в течение пяти лет, однако коронавирус изменил все планы. Благодаря экспертам, этот срок сократили буквально до месяца. Не удивительно, что поначалу с наплывом большого количества пользователей порталы госуслуг и «Работа в России» давали сбой.

Между тем, в Пензенской области более 15 тысяч безработных подали заявления дистанционно. Всего на учете в центре занятости сейчас стоят свыше 19 тысяч человек. Среди них - около пяти тысяч, кто потерял работу в связи с пандемией. Они получают максимальное пособие - 12 тысяч 130 рублей.

«Минимальное получают граждане, которые длительное время либо не работали, либо находились в поисках, либо трудились неофициально. Это около десяти тысяч обратившихся», - сказал министр труда Пензенской области.

С начала пандемии процент безработицы в регионе, конечно, вырос, как и по всей России. Региональная власть всеми силами пытается его снизить, в частности, за счет пополнения банка вакансий. Благодаря совместной работе минтруда, минэкономики, минпрома и минсельхоза региона уже появилось около 11 тысяч свободных рабочих мест. Таким образом, на одно сейчас приходится два безработных. Средняя зарплата по предлагаемым вакансиям - 24 тысячи рублей. Это в два раза выше максимального пособия по безработице, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Пензенский психолог рассказал об эмоциональном воспитании
00:33
«Экспресс» станет площадкой для масштабного антивирусного бизнес-форума
23:39
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс