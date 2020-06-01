Пензенская область участвует в акции «Красная гвоздика»

«Я помню. Я помогаю» - под таким лозунгом в Пензенской области проходит благотворительная акция «Красная гвоздика» (0+). Ее суть заключается в том, что любой желающий может приобрести за любую сумму значок с изображением этого цветка и тем самым помочь ветеранам. Пока это можно сделать, в основном, дистанционно, через сайт фонда «Память поколений», но уже во время шествия «Бессмертного полка» (0+) 26 июля к этой работе присоединятся «Волонтеры Победы».

У любого Вечного огня нашей страны именно они - красные гвоздики - как символ беззаветной отваги и мужества. По одному цветку всем вместе сохранить живую память о Победе решили в фонде «Память поколений». И не важно, что они бумажные. Там красные гвоздики сделали в виде небольших значков. Любой желающий может приобрести их за любую сумму. Все средства пойдут на помощь участникам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

«Это нужно, потому что очень многие наши ветераны нуждаются в помощи. Не все могут приобрести себе высокотехнологичное оборудование или медицинские препараты, которые им прописаны», - сказал руководитель Пензенского регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

Значок «Красная гвоздика» можно купить на почте, в поездах, торговых центрах и даже через сайт «Память поколений» - в электронном виде. С 1 мая к этому должны были подключиться «Волонтеры Победы». Обычно они выбирают для акции многолюдные шествия - парад и движение «Бессмертного полка», но пандемия нарушила планы и о полномасштабном старте акции пока говорить рано. Однако активисты очень ждут этого момента, как и ветераны, которым так нужна помощь.

«У нас уже есть четыре заявки от участников Великой Отечественной войны на различное медицинское оборудование, среди них – инвалидная коляска, ходунки и специальных ортопедический матрас», - рассказал координатор Пензенского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Всех ветеранов и их родных добровольцы заранее обзванивают. Кроме того, ребятам помогают в органах соцзащиты. Распознать же самих волонтеров просто - по ящикам с официальной символикой, к тому же у каждого есть договор с фондом «Память поколений», что именно этот человек имеет право продавать значки.

О том, как можно помогать ветеранам напомнил губернатор Иван Белозерцев в своем аккаунте в социальной сети. Всероссийская акция проходит уже пятый год. И каждый раз к ней присоединяются видные деятели различных сфер и разных регионов страны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.