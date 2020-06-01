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04.06.2020г.
Пензенская область участвует в акции «Красная гвоздика»

Пензенская область участвует в акции «Красная гвоздика»

Ср, 03.06.20 22:36
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«Я помню. Я помогаю» - под таким лозунгом в Пензенской области проходит благотворительная акция «Красная гвоздика» (0+). Ее суть заключается в том, что любой желающий может приобрести за любую сумму значок с изображением этого цветка и тем самым помочь ветеранам. Пока это можно сделать, в основном, дистанционно, через сайт фонда «Память поколений», но уже во время шествия «Бессмертного полка» (0+) 26 июля к этой работе присоединятся «Волонтеры Победы».

У любого Вечного огня нашей страны именно они - красные гвоздики - как символ беззаветной отваги и мужества. По одному цветку всем вместе сохранить живую память о Победе решили в фонде «Память поколений». И не важно, что они бумажные. Там красные гвоздики сделали в виде небольших значков. Любой желающий может приобрести их за любую сумму. Все средства пойдут на помощь участникам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

«Это нужно, потому что очень многие наши ветераны нуждаются в помощи. Не все могут приобрести себе высокотехнологичное оборудование или медицинские препараты, которые им прописаны», - сказал руководитель Пензенского регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

Значок «Красная гвоздика» можно купить на почте, в поездах, торговых центрах и даже через сайт «Память поколений» - в электронном виде. С 1 мая к этому должны были подключиться «Волонтеры Победы». Обычно они выбирают для акции многолюдные шествия - парад и движение «Бессмертного полка», но пандемия нарушила планы и о полномасштабном старте акции пока говорить рано. Однако активисты очень ждут этого момента, как и ветераны, которым так нужна помощь.

«У нас уже есть четыре заявки от участников Великой Отечественной войны на различное медицинское оборудование, среди них – инвалидная коляска, ходунки и специальных ортопедический матрас», - рассказал координатор Пензенского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Всех ветеранов и их родных добровольцы заранее обзванивают. Кроме того, ребятам помогают в органах соцзащиты. Распознать же самих волонтеров просто - по ящикам с официальной символикой, к тому же у каждого есть договор с фондом «Память поколений», что именно этот человек имеет право продавать значки.

О том, как можно помогать ветеранам напомнил губернатор Иван Белозерцев в своем аккаунте в социальной сети. Всероссийская акция проходит уже пятый год. И каждый раз к ней присоединяются видные деятели различных сфер и разных регионов страны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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