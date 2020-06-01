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03.06.2020г.
В ЖК «Новелла» через 2 недели после старта продаж отметили высокий спрос

В ЖК «Новелла» через 2 недели после старта продаж отметили высокий спрос

Ср, 03.06.20 17:42
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Всего две недели прошло с момента, как строительный холдинг «Термодом» объявил о старте продаж квартир в новом жилом комплексе «Новелла» в Пензе. Даже такой короткий срок показал высокий спрос, продано уже 17% квартир.

Почему именно «Новелла» сейчас так популярна у желающих купить квартиру в Пензе? Ответ легко найти самому, если познакомиться с проектом застройки. Первый этап «Новеллы» — два 16-этажных дома на улице 9 Января. Заводской район многие давно приглядывают для постоянного места жительства, потому что здесь развита инфраструктура, поблизости расположены магазины, парки и скверы.

У этого уголка Пензы богатая история, а ЖК «Новелла» откроет в ней новую страницу. Проект не только удачно впишется в микрорайон, но и существенно преобразит его вид. Кроме того, искателям наверняка понравится безопасный двор жилого комплекса и большой выбор планировочных решений для квартир. И, конечно, большой плюс, что застройщик работает со всеми видами жилищных сертификатов, сотрудничает с ведущим банками, предлагая максимально выгодные условия ипотечной ставки, и готов предоставить скидку при единовременной оплате 100% стоимости квартиры.

Узнать больше и выбрать квартиру в ЖК «Новелла» можно по телефону отдела продаж строительного холдинга «Термодом»: 28-28-20.

Застройщик — ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации представлены на сайте termodom-novin.ru.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
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