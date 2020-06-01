В ЖК «Новелла» через 2 недели после старта продаж отметили высокий спрос

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$ 68 р
€ 76 р
Почему именно «Новелла» сейчас так популярна у желающих купить квартиру в Пензе? Ответ легко найти самому, если познакомиться с проектом застройки. Первый этап «Новеллы» — два 16-этажных дома на улице 9 Января. Заводской район многие давно приглядывают для постоянного места жительства, потому что здесь развита инфраструктура, поблизости расположены магазины, парки и скверы.
У этого уголка Пензы богатая история, а ЖК «Новелла» откроет в ней новую страницу. Проект не только удачно впишется в микрорайон, но и существенно преобразит его вид. Кроме того, искателям наверняка понравится безопасный двор жилого комплекса и большой выбор планировочных решений для квартир. И, конечно, большой плюс, что застройщик работает со всеми видами жилищных сертификатов, сотрудничает с ведущим банками, предлагая максимально выгодные условия ипотечной ставки, и готов предоставить скидку при единовременной оплате 100% стоимости квартиры.
Узнать больше и выбрать квартиру в ЖК «Новелла» можно по телефону отдела продаж строительного холдинга «Термодом»: 28-28-20.
Застройщик — ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации представлены на сайте termodom-novin.ru.